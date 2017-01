Geen bonusplafond voor Britse bankiers in Amsterdam

Minister Dijsselbloem zei dit in het wekelijkse gesprek op RTL Z. Volgens de Nederlandse wet ligt het bonusmaximum van bankiers op 20 procent van hun jaarsalaris. Maar voor internationale bankenfirma's wordt de Europese bonuswetgeving hanteert. Die ligt, met 100 procent van het jaarsalaris, een stuk hoger.



Eerder riep de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (Economische Zaken) in de Volkskrant al op om de regels voor buitenlandse bankiers te versoepelen. Ook in de Britse krant The Guardian gaf ze aan dat het Nederlandse bonusplafond vaak ter sprake komt tijdens onderhandelingen met buitenlandse partijen.



Niet actief in Nederland

Zowel Ollongren als Dijsselbloem voeren gesprekken met Amerikaanse, Japanse en andere Aziatische banken over een verhuizing naar Nederland sinds het Brexitreferendum.



De reden dat bankiers toch op een hogere bonus kunnen rekenen is omdat de Nederlandse bonuswet alleen van toepassing is op banken die hier ook daadwerkelijk actief zijn. Dat zal bij deze internationale banken niet het geval zijn. Zij gebruiken Nederland slechts als uitvalbasis, zo stelt de minister.