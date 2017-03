Gedenksteen voor het vergeten slachtoffer van de schietpartij op de Dam

Eric Smit (55) waarschuwde zijn 83-jarige vader nadat hij in de krant over de onthulling van de gedenkstenen had gelezen. "Thuis had ik niets anders gehoord dan dat mijn overgrootvader als gevolg van de schietpartij op de Dam was overleden. Hij had een schotwond in zijn buik en was geraakt in zijn teen," zegt Eric. "Ik vond dat hij erbij hoorde en ook vermeld moest worden, alleen al vanwege historische correctheid."



Bewijzen waren er op dat moment niet. De familie mocht het medisch dossier, in handen van het AMC, niet inkijken.



Meerijden op de tanks

Henk Smit, de kleinzoon van Henk Karel, was er zelf niet bij. Hij stond als jochie van elf, op 7 mei 1945 op de Berlagebrug de bevrijders binnen te halen. "We stonden er met duizenden tegelijk. Ik wilde eigenlijk op de tanks meerijden naar de Dam, maar die waren zo overvol."



Thuisgekomen hoorde hij dat zijn grootvader op de Dam was neergeschoten. "Mijn opa was vanaf de Rozengracht op weg naar de drogisterij van mijn vader in de Staalstraat. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde tijdstip."