Gebied voor CS op de schop, klaar in 2023

Het is de bedoeling dat we de entree klaarmaken voor de komende honderd jaar. Nu is het nog een plak asfalt Wethouder Pieter Litjens

De komende jaren zullen Stationsplein, Prins Hendrikkade en de kop van het Damrak voor een periode van vijf jaar op de schop gaan.



Tienduizenden verkeersdeel­nemers zullen moeten omrijden, tramhaltes worden verplaatst en de steigers voor de rondvaartboten verhuizen in oostelijke richting.



Megaoperatie

"We doen ons uiterste best om de overlast te beperken," zegt omgevingsmanager Alice Clijncke, die met haar team al lange tijd bezig is met de voorbereidingen voor de megaoperatie. Komende week wordt bekend welke aannemerscombinatie de klus krijgt. "Het veroorzaken van zo min mogelijk overlast speelt bij die gunning een belangrijke rol."



Chaos is echter onvermijdelijk. De impact zal enorm zijn, aldus wethouder Pieter Litjens (Verkeer). Maar het gebied móet worden aangepakt, zegt hij. "Het is nu een rommelige en chaotische plek, een plak asfalt waar van alles door elkaar rijdt en loopt. We moeten daar iets aan doen, het is de bedoeling dat we de entree klaarmaken voor de komende honderd jaar."



Weg lager voor bussen en trucks

Elke stap in het project zal leiden tot omleidingen en vertragingen voor het verkeer. Het werk begint aan de westzijde, met een verdieping van de rijweg onder het spoor.