Advocaat Holleeder eist schadevergoeding van De Telegraaf

Kaaks en Volgenant eisen een rectificatie op de voorpagina van de krant, 'in dezelfde kapitale letters als de originele publicatie.' Kaaks: "Het is uitzonderlijk dat een verzonnen beschuldiging zo prominent wordt geuit. De bewering 'postbode van penoze' is fake news." Hoeveel schadevergoeding er geëist wordt, is onbekend.



Per ongeluk

Wel geeft Franken in het interview toe een keer per ongeluk twee brieven, die niet relevant zouden zijn voor de strafzaak, te hebben meegenomen. "Kort na de verhuizing van mijn kantoor zijn die brieven samen terecht gekomen in een enveloppe waarin ik kopieën stop van bijvoorbeeld dossierstukken. Een fout waar ik voor verantwoordelijk ben. Het was een slordigheid die ook bij de controle kennelijk niet is opgemerkt. Geen kwaadwillende smokkel, daar leen ik me niet voor," zegt Franken in de krant.



De Deken van de Orde van Advocaten, Pieter van Regteren Altena, bevestigde dit al eerder.