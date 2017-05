Frank de Grave schrijft verkiezingsprogramma VVD Amsterdam

De VVD bestuurt al acht jaar mee in Amsterdam, maar dat is steeds minder vanzelfsprekend. De partij is de laatste jaren in populariteit gedaald in de stad. Bovendien toont onderzoek aan dat inwoners van grote steden steeds vaker op progressieve partijen stemmen. Dat vraagt om een koers en een programma die een bredere groep aanspreken dan de klassieke rechtse kiezer.



De VVD heeft daarom met Frank de ­Grave gekozen voor een lenige linkse liberaal met een groot netwerk in de stad. Hij woont midden in de beruchte drukte, maar daar heeft hij niet echt een hekel aan. "Vroeger werkte ik bij de ABN Amro op het Rembrandtplein. De Utrechtsestraat was toen een tippelzone, ik moest uitkijken dat ik niet uitgleed over de condooms. Dat was pas verloedering!"



Rechts gebral

Na hier raadslid en wethouder te zijn geweest vertrok hij in de jaren negentig vanuit de Stopera naar Den Haag. Maar De Grave is met zijn gezin altijd in de stad blijven wonen. Vroeger in Zuid, nu in het hart van de populaire binnenstad, bij de Haarlemmerstraat.



De Grave weet heel goed dat de VVD met rechts gebral niet gaat scoren in de hoofdstad. Bovendien: zijn partij zit in Amsterdam tussen twee vuren in, qua beeldvorming. De bijna 1500 Amsterdamse leden zijn veel linkser dan hun partijgenoten in de rest van het land, maar in het stadhuis wordt de VVD toch vooral gezien als de rechtse buitenboordmotor. Wat De Grave betreft draait de campagne dan ook niet om de tegenstelling tussen links en rechts, maar om de vraag hoe de stad ervoor staat.