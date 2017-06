Forum voor Democratie doet mee aan verkiezingen in Amsterdam

Dat bevestigt een woordvoerder van de partij.



Forum voor Democratie (FvD) is een nieuwe conservatieve partij die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar uit het niets twee zetels won.



Naast Baudet is strafpleiter Theo Hiddema, met een kantoor in Amsterdam, Kamerlid namens FvD. Wie hier de lijsttrekker wordt is nog niet bekend.



Geworteld

De beslissing van Baudet is geen verrassing. Aan de Keizersgracht is het hoofdkantoor van de partij gevestigd, ook vond begin juni een grote bijeenkomst plaats van de jongerenbeweging van het Forum, die geworteld is in Amsterdam. 500 jongeren uit heel Nederland kwamen er op af.



Baudet baarde de laatste maanden opzien met zijn uitspraken over vrouwen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen scoorde zijn partij 5707 stemmen, bijna genoeg voor een zetel in de gemeenteraad. De raadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.