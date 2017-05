Forse winst Aegon in groene AEX

Aegon was veruit de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak nadat het bekendmaakte een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten te verkopen.



De AEX stond na een paar minuten handelen op een winst van 0,3 procent op 528,32 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 792,42 punten. Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent.



Aegon klom ruim 8 procent. De verzekeraar maakte bekend de betreffende portefeuille over te doen aan herverzekeraar Wilton Re. De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen.



Bij de kleinere fondsen verloor Esperite 11,5 procent. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw uitstel aangekondigd voor de publicatie van zijn jaarrekening over 2016 en een handelsupdate over de eerste maanden van dit jaar.