Forse celstraffen in grote wapenzaak 13Kipsaté

Alle verdachten worden veroordeeld, de Amsterdamse leider van de bende Cömert E. (39) krijgt vijf jaar celstraf, de Brabantse leverancier van (zware) wapens Jan B. (66) vijf jaar en zeven maanden.



Het Openbaar Ministerie had in januari negen jaar geëist voor Jan B. en zeven jaar voor Cömert E., in het Amsterdamse criminele milieu bekend als 'Nino'.



Volop bewijs

De rechtbank acht bewezen dat alle vijf verdachten tot de criminele organisatie behoorden. De ernstig zieke Amsterdammer Willem van H. (61), die Jan B. kende uit Brabant, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, krijgt als 'inkoper en tussenpersoon' vier jaar cel.



'Chauffeur' Johnny de L. (54), die observatieteams met (automatische) wapens zag sjouwen, krijgt twee jaar. Jimmy S. (27), die zijn buurtcafé Wampie in de Wijttenbachstraat in Amsterdam-Oost als 'kantoor' liet gebruiken, krijgt een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf en hoeft niet meer naar de gevangenis.



De rechters zien volop bewijs voor de wapenhandel in afgeluisterde gesprekken en observaties. Vijf keer werd een concrete wapenoverdracht gezien.



Staatsliedenbuurt

De rechtbank ziet een link tussen de wapenhandelaren en de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012, omdat dna van Willem van H. is aangetroffen op een magazijn voor een kalasjnikov dat op het onderduikadres lag waar één van de tot levenslang veroordeelde hoofdverdachten in die zaak zich had verscholen.



Dat wapens die door de bende waren geleverd, ook voor liquidaties zijn gebruikt, achten de rechters niet bewezen. Bij Jan B. en Willem van H. waren enorme wapenarsenalen gevonden.



Verschillende misdrijven

De rechtbank merkt op dat voor Jan B. eigenlijk een forsere celstraf gepast zou zijn, maar dat kan niet door de maximumstraf die op wapenhandel staat én doordat B. eerder dit jaar in het zuiden van Nederland als twee jaar cel heeft gekregen voor het wegmaken van het lijk van een vermoorde crimineel uit Valkenswaard.



Een verdachte mag geen hogere straf krijgen in twee losse processen dan hij zou hebben gekregen als de verschillende misdrijven gelijktijdig in één zaak zouden zijn behandeld.



