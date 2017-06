Fons Vitae Lyceum voorlopig dicht na brand

De brand die omstreeks drie uur uitbrak was pas om kwart over zeven meester. De schade die het pand door het vuur heeft opgelopen is dusdanig fors dat er voorlopig geen gebruik van gemaakt kan worden. Rector David Asser gaat donderdag met een schade-expert het pand in om te inventariseren wat er allemaal nog wel en niet zou kunnen. Voor woensdagavond is hem de toegang ontzegd.



Waterschade

Dat de waterschade riant is weet hij in ieder geval al wel. "Ik heb om half vier onder begeleiding nog mijn autosleutels opgehaald in het hoofdgebouw. Het liep na een half uur al langs het plafond. Dat is natuurlijk alleen maar meer geworden." Op het Fons Vitae Lyceum zijn in ieder geval de rest van deze week geen lessen meer.