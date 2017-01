Flitspalen schieten 141.000 keer raak in Amsterdam in 2016

De boetes voor snelheidsovertredingen variëren binnen de bebouwde kom van 26 euro voor enkele kilometers te snel tot ruim driehonderd euro voor dertig kilometer boven het maximum. Het gemiddelde bedrag van de bijna acht miljoen snelheidsovertredingen die vorig jaar landelijk werden uitgedeeld bedroeg 58 euro.



Boetefuik

De beruchtste boetefuik blijft de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, waar vorig jaar in beide richtingen meer dan 750.000 bonnen werden uitgedeeld. Duizelingwekkende aantallen, maar daarmee nog geen goudmijn voor de overheid, zegt Van Wee.



"We weten van de periode voor de invoering van de digitale flitspalen dat de inkomsten uit alle verkeersboetes samen aardig opwogen tegen de uitgaven voor de controles, inclusief de mobiele surveillance door de politie en de afhandeling. De digitale palen nemen veel werk uit handen en boetes zijn hoger, dus het beeld zal voor de overheid nu best gunstiger zijn."



Een interessant punt blijft de invoering van een inkomensafhankelijke verkeersboete, zoals die in Zwitserland en Finland bestaat. Hoe hoger het inkomen van de automobilist, hoe hoger de boete. De gedachte is dat gefortuneerde wegpiraten hun boetes anders lachend betalen.



Van Wee: "Er wordt in Nederland weleens over gesproken, maar de politiek wil er vooralsnog niet aan. Ik vind het helemaal geen gek idee. Het uitgangspunt van een boete is nu eenmaal dat het pijn moet doen in de portemonnee."