GroenLinks stijgt flink in Amsterdamse peiling

Dat blijkt uit de laatste peiling van het gemeentelijk onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van AT5.



Voor het onderzoek werd 523 Amsterdammers gevraagd op welke partij ze zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.



Groei

Met 20,2 procent van de stemmen blijft de PvdA voor nu nog net de grootste, maar GroenLinks zit ze met 20,1 procent van de stemmen op de hielen. Dat betekent een fikse daling voor de PvdA en een flinke groei voor GroenLinks: tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2012 had de PvdA nog 35,95 procent van de Amsterdammers aan hun zijde, terwijl GroenLinks het met slechts 5,4 procent moest doen.



Ook D66 doet het goed in de peiling: 17 procent van de Amsterdammers zegt op hen te willen stemmen. In 2012 was dit 15,2 procent. Andere stijgers zijn CDA, zij gingen van 2,2 naar 4 procent en PvdD, die groeiden van 3,1 naar 4,2 procent.



Daling

Naast de PvdA zien ook de VVD (van 19,4 naar 15,2 procent), PVV (van 6,1 naar 6 procent) en SP (van 9,2 naar 8,4 procent) het aantal Amsterdamse stemmen in de peilingen dalen. Het minst populair is 50plus, met 0,8 procent van de stemmen (in 2012 was dit nog 1,3 procent).



Van de ondervraagden gaf 19 procent aan nog niet te weten op welke partij te willen stemmen.