Flinke files door dichte A1

Er was een ongeluk gebeurd nadat volgens de ANWB een bestuurder onwel was geworden. Er stond daardoor rond 10.00 uur al 10 kilometer file.



Het was er al druk omdat er aan de weg wordt gewerkt. Verkeer moest door deze werkzaamheden over de wisselbaan, maar die was door het ongeval volledig geblokkeerd, zo zegt de Verkeersinformatiedienst (VID).



Verkeer moest vanaf daar verplicht omrijden via de A6, wat tot een lange file leidt. Ook de binnenwegen staan vast. Verkeer kan daarom beter omrijden via Utrecht.