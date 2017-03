Flexkantoren vechten om de ruimte in Amsterdam

De echte proef komt bij de volgende recessie: hoeveel aanbieders zijn in staat daardoorheen te komen? Sipke Feenstra

Inmiddels is 6 procent van de actieve kantoorruimte in de groot-Amsterdamse regio flexkantoor, waar al voor enkele euro's per dag een bureau en voor een paar honderd euro per maand een kantoortje kan worden gehuurd.



Voortdurend loerende leegstand

En daar zit het gevaar. Flexkantoren kunnen huurders net zo makkelijk kwijtraken als hen aantrekken. In tegenstelling tot reguliere kantoorruimte, met huurcontracten van vijf of tien jaar, kan vaak per dag worden opgezegd; aan de flexverhuurder de taak om de voortdurend loerende leegstand op te lossen.



Dat zal in de binnenstad of op de Zuidas ook in slechte tijden nog wel lukken, maar aan de stadsrand groeit een zeepbel die bij de eerste tekenen van de volgende recessie kan barsten. Met een nieuwe kantorencrisis, inclusief langdurige leegstand en verloedering als mogelijk resultaat.



Stresstest

Sipke Feenstra van The Office Operators, die de flexverhuurtrend bij pionier Regus oppikte, houdt zijn hart vast. "De echte proef komt bij de volgende recessie. Hoeveel aanbieders zijn in staat daardoorheen te komen?"



"Ik heb het in 2002 meegemaakt toen de internetbubbel knapte. Bij Regus raakten we toen in één klap 35 procent van onze business kwijt. Daar heb ik wel van geleerd. Het eerste wat ik hier heb gedaan is een stresstest: wat doen we als dat ons zou gebeuren? Daardoor kunnen wij zoiets opvangen."



"Maar of dat voor anderen ook geldt? Als al je huurders binnen een dag kunnen opzeggen, heb je een probleem."



