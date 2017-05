Flat in Zuidoost gaat gebukt onder rattenplaag

Op veel plaatsen in de stad wordt momenteel geklaagd over ratten, maar een melding van de negende verdieping van een flat, dat was nieuw voor de bestrijders. "We hebben keutels aangetroffen op de derde woonlaag, maar ook bewoners op de hoogste verdiepingen hebben ratten op hun balkon zien lopen," zegt Roger Blom van de Amsterdamse bedrijf Rodentia dat ongedierte bestrijdt.



De flat in kwestie is Geldershoofd in Zuidoost. Op verzoek van eigenaar Rochdale heeft Rodentia de looproutes van de dieren in kaart gebracht. "De ratten zitten in het gebouw. We hebben knaagschade gevonden bij een gleuf tussen twee segmenten van het gebouw. Via de stamleiding van gas en elektra die begint in de kelder hebben ze een weg naar boven gevonden."



Kinderboerderij

De bruine ratten zijn waarschijnlijk afkomstig van de aangrenzende kinderboerderij Gliphoeve. "Kinderboerderijen zijn aantrekkelijke plekken voor ratten," zegt Blom. "Er is voedsel in overvloed. Een populatie kan dan snel groeien, zeker na een zachte winter."



"Hoe meer ratten, hoe groter de concurrentie om voedsel. Dat betekent dat dieren ook in de omgeving op zoek moeten gaan naar nieuwe voedselbronnen. Die hebben ze gevonden in en rond de flat."