Fiksen falende politieapparatuur kost miljoenen

In de begroting van 2017 is geen geld vrijgemaakt voor de doorontwikkeling van het systeem. Daardoor is de boordcomputer van de politieauto's sinds 1 januari dit jaar niet meer bijgewerkt.



Bij veel voertuigen is inmiddels sprake van verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit. Landelijk is er minimaal 7 tot maximaal 22 miljoen nodig om het systeem up-to-date te krijgen, schat Den Besten.



Onveilig

In Amsterdam is het PBS-systeem al langer in gebruik dan in de rest van Nederland, waardoor het hier relatief intensief wordt gebruikt. De klap komt hier daarom het hardst aan, zegt Den Besten. "Wat normaliter via het systeem wordt gecommuniceerd, moeten agenten nu met hun mobieltje doen."



Dit kan voor onveilige situaties zorgen. "De meldkamer kan met het PBS-systeem in een oogopslag zien welk voertuig in de buurt van een voorval is, en of dit voertuig bijvoorbeeld is voorzien van bepantsering," zegt Den Besten. "Agenten kunnen gelukkig meestal zelf een goede inschatting maken, maar zonder een goed werkend systeem liggen fouten op de loer."