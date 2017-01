Fijnstof zorgt voor smog in Amsterdam

Een meetstation in Den Haag spande daarbij de kroon met een gemiddelde uurconcentratie van 1118 microgram fijnstof per kubieke meter lucht. In Amsterdam kwam het aan de Jan van Galenstraat in het eerste uur van 2017 tot 676 microgram fijnstof (PM10).



Het GGD-meetpunt aan de Van Diemenstraat zat daar niet ver achter met 620 microgram fijnstof. Ook rond de Stadhouderskade was veel vuurwerkstof in de lucht: 546 microgram per kubieke meter lucht.



De metingen die met minder geavanceerde apparatuur door Amsterdammers zelf werden gedaan, kwamen op lagere waarden uit. Zo piekte de sensor van de Waag Society op de Nieuwmarkt rond half een richting de 400 microgram per kubieke meter lucht. In de meetresultaten is te zien dat na vier uur 's nachts de luchtverontreiniging snel minder werd.



De wettelijke norm voor PM10, fijnstofdeeltjes met een maximale doorsnede van 10 micrometer, is een jaargemiddelde van 40 microgram per kubieke meter. Maximaal 35 dagen per jaar mag het daggemiddelde hoger zijn dan 50.



Mensen met luchtwegaandoeningen of hartklachten kunnen last krijgen als de lucht vervuild is door verhoogde concentraties fijnstof.