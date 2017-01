Ferdinand Bolstraat afgesloten: tram 16 rijdt om

Het oorspronkelijke plan was om het gedeelte van de straat tussen de Ceintuurbaan en de Albert Cuypstraat in 2016 klaar te hebben, maar dat is door tegenslag bij de werkzaamheden niet gelukt. Tijdens de feestdagen werd de straat dan wel tijdelijk en provisorisch bestraat, maar vanaf maandag gaat de boel weer op de schop.



Tussen de Stadhouderskade en de Albert Cuyp wordt het oude, dubbele tramspoor gesloopt en moet er uiteindelijk een enkelspoor terugkomen. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, zoals in het hele Rode Loperproject de ambitie is. Verder wordt de tramhalte verplaatst naar het Marie Heinekenplein.



Weer een tram

Vanwege de werkzaamheden worden fietsers omgeleid via de Frans Halsstraat en 1e van der Helststraat en krijgt tram 16 een andere route: via het Concertgebouwplein, Van Baerlestraat, Paulus Potterstraat, Stadhouderskade, Leidseplein, Kleine-Gartmanplantsoen en de Weteringschans naar het Weteringcircuit. De lijn stopt daarom in beide richtingen niet meer op de haltes Ruysdaelstraat, Albert Cuypstraat en de Stadhouderskade.



De omleiding duurt tot en met maandag 17 april. Een dag later moet voor het eerst tram 24 weer zijn oorspronkelijke route door de Ferdinand Bol hervatten. Al vanaf de start van de werkzaamheden in 2003 rijdt daar geen tram meer.



Bewoners en ondernemers van de Ferdinand Bolstraat wonen en werken zodoende al jaren in een bouwput, onder meer door de aanleg van de Noord/Zuidlijn. In oktober moet de straat echter helemaal klaar zijn.