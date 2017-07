FC Urban: wel voetballen, geen clubverplichtingen

"Zondagmiddag om twee uur Poldervogels uit, waarmee je zo ongeveer je hele vrije dag kwijt bent. Daar heb je op een gegeven moment gewoon geen zin meer in," zegt ondernemer Joep Lamme. "Voetballen wordt dan een verplichting en het gevolg is dat spelers zich daardoor uitschrijven bij hun club."



Veel voetballers haken op een bepaald moment af bij hun club, zagen Lamme en zijn compagnon Kees Lohman, maar dat wil niet zeggen dat ze niet af en toe een balletje willen blijven trappen. Daarom bedacht het tweetal FC Urban, een 'voetbalclub' waarbij je in Amsterdam kunt voetballen waar en wanneer het je uitkomt zonder de verplichtingen van een voetbalclub of -team. De club telt inmiddels bijna 400 leden.



Vijf tegen vijf

Jij geeft je op voor een potje en een web-app regelt de rest. De ballen, bijvoorbeeld, en de hesjes, twee stevige goals, cornervlaggen, een team, een tegenstander en een scheidsrechter die ervoor zorgt dat iedereen welkom is en zich aan de regels houdt.



Elke week worden ongeveer vijf voetbalpotjes georganiseerd. Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten en vindt plaats op goed te bereiken plekken in de stad; het Vondelpark, Ooster- en Westerpark of het Museumplein. De regels wijken iets af van het gewone spel. Het is vijf tegen vijf, waarbij de laatste man de bal met zijn handen mag aanraken, maar niet mag vastklemmen. Slidings zijn verboden, om blessures te voorkomen.



Software

De software is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams en zorgt ervoor dat de teams en spelers aan elkaar gewaagd zijn. Zo krijgt een speler voor het maken van een doelpunt vijf punten. Hetzelfde geldt voor het winnen van de wedstrijd.



Lamme: "Bij het samenstellen van de teams vertelt de software ons welke spelers er bij elkaar zouden moeten. Zo voorkomen we dat het ene team veel sterker is dan het andere." Je kunt je ook samen met een vriend aanmelden.



Voor 5 euro per maand speel je zo vaak je wil en opzeggen kan maandelijks.