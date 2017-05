FC Den Bosch biedt Dennis Kaars 2-jarig contract

Of de Monnickendammer op het aanbod ingaat, is nog de vraag. "Ik ga er rustig de tijd voor nemen om te bedenken of dit de juiste keuze is. Ik zit op dit moment ook goed bij De Dijk en hoef daar niet per se weg. En wie weet wat er in de tussentijd nog kan gebeuren."



In november toonde de Rotterdamse eredivisieclub FC Sparta al interesse in de spits. Maar de club zei te weinig tijd te hebben om de speler in het korte tijdsbestek grondig te kunnen keuren, en kondigde in januari aan dat een contract van de baan is.



