Faja en lobi overleven al eeuwen in de straattaal

Dat blijkt uit een woordenlijst die de Nederlandse gouverneur van Suriname Jan Nepveu in 1771 aanlegde over de taal van de slaven in de kolonie.



Een deel van die woordenlijst is sinds vrijdag te zien in de zogenoemde Schatkamer van het Stadsarchief. Het bijzondere document is opgenomen in een vitrine met eeuwenoude archiefstukken over het Amsterdamse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij.



Manuscript

Nepveu legde de woordenlijst indertijd aan met de bedoeling hem als appendix van een boek over het leven in de kolonie te publiceren. Het manuscript is nooit verschenen, maar werd later wel gebruikt als bron voor andere werken over Suriname. Het Stadsarchief heeft twee exemplaren van het handschrift in zijn bezit.



De woordenlijst onderstreept volgens Mark Ponte van het Stadsarchief de bijzondere band tussen het vroegere Suriname en het huidige Amsterdam: de woorden die indertijd op de plantages werden gesproken, zijn vandaag de dag te horen onder jongeren aan de andere kant van de wereld.