Extra verkeersregelaars ingezet vanwege drukte

De gemeente adviseert mensen al sinds dinsdag om niet met de auto naar de stad te reizen en het OV te gebruiken. Met name op de Prins Hendrikkade liep het de afgelopen dagen vast en konden bussen niet meer rijden. Verkeersregelaars moeten de chaos in goede banen leiden.



Daarnaast moeten extra matrixborden automobilisten naar vrije parkeerplaatsen wijzen. Ook is er meer plek vrijgemaakt in parkeergarages aan de rand van de stad.



Het GVB zegt dat reizigers rekening moeten houden met opstoppingen en vertraging in de binnenstad door de vakantiedrukte. "Het is een soort omgekeerde spits: 's ochtends is het rustig, maar in de loop van de dag staat het in de binnenstad op veel plekken vast," zei de woordvoerder donderdag.