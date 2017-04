Extra pont tijdens evenementen NDSM-werf

Het is altijd passen en meten als het aankomt op evenementen. Veiligheid is daarbij het belangrijkst GVB-woordvoerder

Volgens de woordvoerder is het beleid van het GVB ten opzichte van fietsers op de pont niet veranderd sinds de eerste festivals plaatsvonden op de NDSM-werf. "Dit gebeurt vaker in Amsterdam, soms moeten mensen omfietsen. Dat kan vervelend zijn, maar het hoort ook bij de stad."



"We doen dit niet om de pontreiziger te pesten," zegt Bosman. "Het is altijd passen en meten als het aankomt op evenementen. Veiligheid is daarbij het belangrijkst; hoe krijgen we iedereen op de pont zonder dat mensen elkaar in alle drukte verdringen?"



Nieuwe oplossing

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam sluit zich aan bij de uitspraken van het GVB. "We moeten garanderen dat mensen veilig naar de overkant komen en dat de menigte goed doorstroomt. Daar horen dit soort maatregelen bij."



De GVB-woordvoerder stelt wel dat er steeds meer evenementen op de voormalige scheepswerf plaatsvinden. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe oplossing. "Ik kan het nog niet garanderen, maar we werken er hard aan om de extra pont en steiger deze zomer al in te zetten."