Explosieve groei miljoenenwoningen Amsterdam

In 2015 waren dat er nog 5000, in 2014 4000. Dit meldt Calcasa, een technologiebedrijf in Delft dat zich specialiseert in de waardering van onroerend goed. Op de Keizersgracht staan 281 woningen die volgens Calcasa een miljoen euro of meer waard zijn.



In de rest van Nederland is dezelfde trend zichtbaar. De afgelopen drie jaar nam het aantal woningen van boven de miljoen euro in Nederland met 75 procent toe, van rond de 27.500 op het dieptepunt van de kredietcrisis in 2013 tot 48.300 woningen vorig jaar.



Blaricum

De gemeente met het hoogste aandeel miljoenenwoningen is Blaricum, waar bijna een derde van alle huizen, 32 procent, meer waard is dan een miljoen euro. De duurste straat van Nederland is de Konijnenlaan in Wassenaar, waar het gemiddelde huis 2.550.000 euro waard is.