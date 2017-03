Eveline Versteeg werkt al veertig jaar in de zorg

Een Russische jongen die onder invloed van 'van alles' uit de gracht was gevist en op haar afdeling terechtkwam, is Versteeg altijd bijgebleven. "Hij had helemaal niemand hier. Het was een ingewikkelde jongen, maar dat vond ik juist een uitdaging. Als een verpleegkundige iets niet goed deed, schreeuwde hij: 'Call Eveline! Call Eveline!', want ik wist hoe het moest."



Ze verzorgde hem bijna één op één, totdat hij na een half jaar werd overgeplaatst naar het Leger des Heils in Utrecht. "Ik heb hem nooit meer gezien. Later hoorde ik dat hij daar binnen een jaar aan een longinfectie is overleden."



Hulpbehoevende ouderen

Dat er nu met minder personeel meer werk moet worden verricht, vindt ze het moeilijkste aan de veranderingen in de zorg.



"Iedereen wordt ouder waardoor er simpelweg meer mensen zijn die zorg nodig hebben. Daarbij blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Soms krijgen we een oudere patiënt die thuis is gevallen en pas na een paar dagen is gevonden, vreselijk."



"Als ouderen in het ziekenhuis terechtkomen zijn ze zeer hulpbehoevend. Steeds vaker krijgen we patiënten die zichzelf niet kunnen wassen. Verpleegkundigen krijgen dus meer taken."