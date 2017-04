Evander Sno vrijgesproken van poging tot doodslag

Sno en zijn twee broers waren in augustus 2013 betrokken bij een vechtpartij in- en buiten Paradiso in de binnenstad. Twee mannen raakten daarbij zwaargewond. Na het bestuderen van camerabeelden, de zaak werd daar vorige maand nog voor aangehouden, concludeert de rechtbank dat de 'zwaaiende bewegingen' die Sno die avond maakte niet bedoeld waren om pijn of letsel toe te brengen.



Sno hield na afloop van het incident altijd vol de ruzie in de poptempel te hebben willen sussen. Hij erkende betrokken te zijn geweest bij het gevecht, maar zegt niet veel te hebben gedaan. De rechtbank geeft hem daarin nu dus gelijk. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur geëist tegen de voetballer.



Evander Sno werd geboren in Dordrecht maar groeide op in de Staatsliedenbuurt . Via DWS en de jeugd van Ajax en Feyenoord kwam hij uit voor het indrukwekkende rijtje clubs NAC, Celtic, Ajax, Bristol City, RKC, NEC, KVC Westerlo en opnieuw RKC.