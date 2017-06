Europese beurzen sluiten in de min

Technologiebedrijf Philips, dat een grote overname aankondigde in de Verenigde Staten, was in Amsterdam ook niet erg in trek.



De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent in de min op 516,39 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 802,53 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen raakten tot 0,6 procent kwijt. Die koersverliezen hangen samen met de recente opmars van de euro. Bij het beursslot werd die voor 1,1359 dollar verhandeld, tegen 1,1295 dollar een dag eerder.



De waarde van de Europese eenheidsmunt zit stevig in de lift vanwege het gespeculeer over het ECB-beleid. Alleen toen er in de loop van de middag mediaberichten waren dat de markt een speech van centralebankpresident Mario Draghi mogelijk verkeerd zou hebben begrepen, was sprake van een kleine dip.



Philips verloor 1,7 procent aan beurswaarde. De producent van gezondheidstechnologie betaalt 1,9 miljard euro voor het Amerikaanse Spectranetics, een specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie. Ook gaat Philips eigen aandelen inkopen.