Ergernis over 'confederate flag' bij Toppers

Vrijdag stonden de Toppers in een uitverkochte Johan Cruijff Arena, zaterdagavond volgt het tweede en laatste concert van deze reeks. Het thema: Wild West, thuis best. Dat vertaalt zich in talloze cowboyhoeden, indianentooien en alles wat ook maar een beetje met het Wilde Westen te maken heeft. De Toppers zelf verschenen te paard ten tonele.



Strijdvlag

Op een foto die op Twitter circuleert is te zien hoe bij een stalletje voor de Arena feestartikelen worden verkocht. In de vijf wapperede vlaggen zijn twee confederate flags te herkennen. De strijdvlag van het Zuiden stamt uit de de Amerikaanse burgeroorlog en is voor velen een symbool van raciale haat.



In de VS is de vlag nog niet uit het straatbeeld verdwenen, maar er gaan steeds vaker stemmen op voor het opbergen van de 'racistische vlag'.



