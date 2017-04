Ellie Lust in de race voor Jos Brink Prijs

Dat heeft het ministerie van OCW woensdag bekendgemaakt.



Zangeres en tv-maakster Ryanne van Dorst is in de race voor de Jos Brink Innovatieprijs.



De oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich heeft ingezet voor de verbetering van de positie van LHBTI's in de samenleving.



De innovatieprijs gaat naar een persoon of organisatie die zich op zeer inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van LHBTI's in de samenleving. Beide prijzen worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt.



Naast Lust zijn ook café Lellebel en de voorzitter van het Nederlandse Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have genomineerd. Voor de Jos Brink Innovatieprijs zijn ook BeyonG Veldkamp en The Hang-Out 010 in de race.



De winnaars worden op 21 mei bekendgemaakt door minister Jet Bussemaker in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. In de jury zitten onder anderen Paul de Leeuw en Jan Taminiau.