Elektroshock als therapie bezig met stille opmars

De laatste 20 à 25 jaar maakte electroconvulsietherpaie (ECT) een stille opmars. In Nederland worden de cijfers niet centraal bijgehouden, maar geschat wordt dat in 2015 negenhonderd mensen ECT kregen tegenover zevenhonderd in 2012.



In Nederland zijn er 33 instellingen waar ECT plaatsvindt. In Amsterdam gebeurt het op drie locaties: AMC, OLVG West en GGZ Ingeest (in samenwerking met VUmc).



De Amsterdamse psychiater Dominique Scheepens doet in het AMC onderzoek naar ECT en voert de therapie ook uit. De patiënten die ze behandelt, zijn ernstig depressief en reageren niet of nauwelijks op medicijnen en therapieën. Vier van de vijf mensen die ECT krijgen, vallen binnen deze groep. "Sommige patiënten zijn zo depressief dat ze dood willen. We houden er soms mensen mee in leven."



Demonstranten

Vroeger werd de behandeling, die eind jaren dertig ontstond, zonder verdoving en spierverslappers gegeven. De stuiptrekkingen van de epileptische aanval die daarop volgden, waren soms zo hevig dat patiënten spieren scheurden en botten braken. Vanaf de jaren zestig raakte de behandeling in opspraak en eind jaren zeventig werden bijna geen patiënten meer met ECT behandeld - waarbij ook de opkomst van antidepressiva meespeelde.



Toen de Amsterdamse ziekenhuizen AMC en het Lucas Andreas eind jaren tachtig weer mondjesmaat met ECT begonnen, stonden er demonstranten voor de deur en werd een rechtszaak aangespannen - die de actievoerders verloren.