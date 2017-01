Eigenaar sigarenzaak Molukkenstraat overleden

De zaak op de Molukkenstraat is in de 39 jaar dat het koppel er werkte maar liefst 19 keer overvallen. De 15e keer werd André Harman fataal. An was toen niet in de winkel.



Na het overlijden van haar man is An in haar eentje in de zaak blijven werken. Dat heeft ze volgehouden tot ze in de herfst van 2013 met kanker werd gediagnosticeerd. Ze moest stoppen, de zaak werd binnen vier maanden verkocht.



Liever had ze nog even doorgewerkt. Een paar maanden voor de diagnose werd ze voor het laatst overvallen, maar van stoppen was toen nog geen sprake. Tegen Het Parool zei ze destijds: "Wat moet ik anders? Ik zou best thuis willen zitten, maar het is niet echt een goede tijd om een winkel te verkopen. Bovendien vind ik het werk leuk. Op die paar dagen na dan."



Vorig jaar werd in de winkel een kledingzaak geopend door buurman Silvio Walter, een goede kennis van An en André. Als kleine jongen kwam Walter al bij ze over de vloer. Over An zegt hij: "Ze was een vrouw met een groot hart, en dat hart had ze ook nog eens op de tong."



Ter nagedachtenis aan haar man is een brug op de Molukkenstraat de Hartmanbrug gedoopt.