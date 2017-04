Eigen Haard wil wietteelt hiv-patiënt alsnog stoppen

Hillebrand is een hiv-patiënt die cannabis gebruikt om misselijkheid en braken tegen te gaan. Hij gebruikt hiervoor 5 gram wiet per dag. Begin maart besloot de kantonrechter, net als de rechtbank al in 2016 deed, dat Hillebrand 'alle mogelijke wegen heeft bewandeld om thuiskweken te voorkomen' maar geen goed alternatief heeft en de plantjes daarom thuis mag kweken.



Voor Eigen Haard blijft de kwestie echter een doorn in het oog. "We hebben meneer Hillebrand vorige week uitgenodigd op gesprek," zegt woordvoerder Wim de Waard, "en hopen met hem afspraken te kunnen maken." Concreet wil Eigen Haard dat Hillebrand de installatie die hij nodig heeft voor de wietteelt regelmatig laat inspecteren. Ook wil de woningcorporatie dat Hillebrand alsnog kijkt of hij kan overstappen op wiet van het Bureau voor Medicinale Cannabis.



Hoger beroep

"We hopen zeer dat we er via een gesprek uit komen," zegt De Waard. Toch heeft Eigen Haard ook hoger beroep aangetekend. "Dat is vooral een formaliteit," zegt De Waard. "Formeel moeten we binnen drie maanden besluiten of we in hoger beroep gaan, maar dit heeft niet onze prioriteit. Wij denken dat onze vragen reëel zijn en willen vooral op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor meneer Hillebrand en de omwonenden."



Hoe reëel de verzoeken van Eigen Haard zijn, is nog maar de vraag. De kantonrechter schreef in maart in zijn uitspraak juist dat er 'op dit moment kennelijk geen andere mogelijkheid voor hem bestaat om voldoende goed werkende cannabis tot zijn beschikking te hebben'.



Hillebrand heeft 51 wietplanten (17 in bloei, 17 om te groeien en 17 stekjes) nodig om voortdurend voldoende cannabis te hebben. Hij heeft 45 verschillende soorten planten, die hij voor verschillende klachten gebruikt.



Veiligheid

Zelfs wanneer Hillebrand zou instemmen met het controleren van zijn installatie, waarmee de veiligheid van de teelt gegarandeerd zou zijn, houdt Eigen Haard voet bij stuk. "De rechter heeft besloten dat dit een uitzonderlijke situatie is, maar in het algemeen willen wij geen wietplantages in onze woningen."



De woningcorporatie zegt klachten te hebben ontvangen van omwonenden, maar of deze klachten gebaseerd zijn op daadwerkelijke overlast of vooral op het idee dat er een wietplantage in de straat zit, is niet duidelijk.



Het geschil tussen Eigen Haard en Hillebrand loopt sinds 2015. Toen deed de politie een inval bij Hillebrand en werden zijn planten meegenomen en vernietigd. Daarna volgde een rechtszaak vanwege illegale wietteelt.



