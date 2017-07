Eigen Haard versnelt verduurzaming duizenden huurwoningen

De lening wordt bovendien gebruikt voor de bouw van 1400 zuinige nieuwe woningen.



De verduurzaming van de woningen staat al langer in de planning. Alle corporaties hebben immers beloofd dat hun huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Door de voordelige Europese lening kan Eigen Haard sneller en met meer woningen tegelijk aan de slag.



Dubbelglas

Nog dit jaar hoopt Eigen Haard duizend woningen extra aan te pakken. Dat tempo wil de corporatie de komende jaren opvoeren naar 1500 extra per jaar. Daarbij worden vooral woningen met een laag energielabel weggewerkt zodat ze minimaal het label D krijgen. Dat gebeurt met name door de aanleg van dubbelglas, spouwmuurisolatie en hr-ketels.



Vooralsnog denkt Eigen Haard in 2022 zover te zijn dat de huurwoningen gemiddeld het energielabel B hebben. Door de extra investeringen hoopt de corporatie dat tijdstip naar voren te halen.



Tochtige woningen

Overigens gaat het daarbij niet alleen om Amsterdamse woningen. Eigen Haard zit ook in Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. De Amsterdamse corporaties hebben eerder al aangekondigd dat het hen niet gaat lukken om per 2020 aan de landelijke afspraak te voldoen door de vele oude en daardoor tochtige woningen die ze in hun bezit hebben.



Of dit tempo gehaald wordt is daarbij ook niet alleen een kwestie van geld. De corporaties zijn voor renovaties en andere duurzame verbouwingen ook afhankelijk van de instemming van zeventig procent van de huurders.