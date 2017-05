Eerste zelfbouwproject van Sloterdijk krijgt groene gevel

Toen het stadsdeel vorig jaar bekendmaakte dat er een zelfbouwkavel tussen de Barajasweg en de Radarweg vrijkwam, schreven 36 belangstellenden zich in.



Duurzaam

Maandag maakte de gemeente bekend dat de eer aan Lab4you is. Guido Verhagen van Lab4you is verheugd. "Als je hoort dat meer dan dertig groepen zich voor de kavel hebben ingeschreven, zakt de moed je in de schoenen. Maar het is toch gelukt."



De gemeente heeft het project van Verhagen gekozen 'op basis van kwaliteit en duurzaamheid'. Lab4you gaat dertig woningen realiseren en zeven werkruimtes,op de begane grond. "We worden volledig energieneutraal," zegt Verhagen. "Er komen talloze zonnepanelen en we trekken het groene Brettenlandschap door in de gevels van het gebouw."



Groene gevel

Met name de groene gevel maakt het plan van lab4you volgens Verhagen verschillend van de rest van de ingediende plannen. "We laten niet een klimop tegen de wand aanklimmen, maar gaan echt met verschillende planten werken." Het streven is uiteindelijk driekwart van de gevel groen te laten kleuren.



De bouw start naar verwachting eind 2018 en de eerste woningen worden vanaf 2020 opgeleverd. Het exacte ontwerp is nog niet bekend. "Onze leden ontwerpen in samenspraak met de architect hoe de woningen eruit komen te zien." Verhagen hoopt dat in de werkruimtes op de begane grond kleine bedrijven worden gevestigd die iets kunnen betekenen voor de omgeving. "Een koffiezaak, kapper of yogaruimte."