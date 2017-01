Eerste testrit Noord/Zuidlijn goed verlopen

Volgens een woordvoerder ging de metro tussen half twaalf 's avonds en vier uur 's nachts een aantal keer stapvoets heen-en-weer tussen de twee stations. Dat verliep geheel zonder complicaties.



Met de succesvolle tests is volgens de woordvoerder een 'belangrijke mijlpaal' behaald: "Het goede verloop van deze test was essentieel voor het behalen van de geplande opleverdatum van de Noord/Zuidlijn op 22 juli 2018."



Op eigen kracht

De metrolijn, die Amsterdam-Noord met Zuid verbindt, moet in 2018 klaar zijn en wordt de komende zeven maanden uitgebreid getest. De ritjes vinden 's nachts plaats, zodat het werk in de stations niet wordt gehinderd.



Eerder vonden ook al tests plaats op het noordelijke deel van de lijn, maar toen moest de metro nog in twee delen door de tunnel worden getrokken. De werkzaamheden aan het spoor en de stations zijn nu zo ver dat de metro's 'op eigen kracht' testritten kunnen uitvoeren.



De komende weken zullen er nachtelijke testritten rond station Zuid worden uitgevoerd. Als alles goed gaat, rijdt de Noord/Zuidlijn over een maand voor het eerst een testrit over het hele traject op volle snelheid.



Storing

Maandag ondervonden de Amsterdamse metrolijnen overdag storing. Drie uur lang reden er geen metro's, 's avonds reed lijn 51 niet. Hoewel de oorzaak van de storing nog niet bekend is, is het uitgesloten dat de testritten van de Noord-Zuidlijn de oorzaak van de storing waren.



"De nieuwe en oude metro's zijn op gescheiden stroomnetwerken aangesloten," aldus een woordvoerder. "Een relatie tot de storing is daarom niet mogelijk. Daarbij zijn de testritten bewust pas 's nachts uitgevoerd, nadat de dienstregeling van de metro's was opgehouden."