Een staaltje oer-Amsterdams zelfvertrouwen?

Wachten op kipfilet

Een reiger keert vrijwel dagelijks terug naar een verlaten woonhuis in Oost. De voormalig eigenaresse verwende het dier vaak met kipfilet, maar ze is een paar weken geleden overleden.



Althans, dat weet Simon de Waal te vertellen. De auteur wandelt vrijwel dagelijks door Oost voor inspiratie en heeft de reiger al een paar keer op de foto gezet.



"De woning om de hoek van de Javastraat was me al vaker opgevallen," zegt De Waal. "Ondanks dat het nieuwbouw is, heeft het altijd zo'n Amsterdamse inrichting gehad met veel frutseltjes voor de ramen."



De Waal liep deze week weer langs het huis en zag weer de reiger zitten. Aan buren vroeg hij het verhaal achter het dier. "De reiger kwam bijna dagelijks aan het begin van de avond naar het oude vrouwtje, de bewoonster, voor kipfilet. Die braadde ze voor de reiger. Het beest keerde elke keer weer terug."



"De buren vertelden me dat de reiger terug blijft keren. De oude mevrouw is weken geleden overleden. Het beeld vond ik zo aandoenlijk, dat ik het deelde op Twitter. Zo triest, die reiger alleen voor een leeg huis wachtend op de vrouw die niet meer komt."