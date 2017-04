Een selfie met de koning: 'Hij zei meteen ja'

Mirte Meijerink (22) en Joost van der Heijden (24)



"We hoorden dat de koning op de Universiteit Maastricht was voor de opening van een of ander nieuw lab. Joost en ik zijn het hele ­gebouw doorgelopen om hem te zoeken."



"Toen we hem eindelijk hadden gevonden, is Joost op hem ­afgestapt om te vragen of we een selfie met hem mochten maken."



"Hij zei meteen ja. Ik vond het wel spannend, omdat ik niet zeker wist of hij het wel leuk zou vinden. Dat bleek gelukkig zo te zijn."