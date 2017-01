Een nep-ID is op school of online zo geregeld

Vaak wordt bij het namaken voor een andere nationaliteit gekozen, zodat onjuistheden minder snel opvallen

Ook de gemeente is bekend met de neppasjes, maar op welke schaal het voorkomt is onbekend. Uit recent onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat bezoekers van de Amsterdamse horeca in 87 procent van de gevallen niet gevraagd worden naar een identiteitsbewijs.



Het is volgens een woordvoerder vooral aan horeca­ondernemers om erop toe te zien dat minderjarigen geen alcohol drinken. "De gemeente controleert vervolgens of ze dat ook echt doen."



Ontmoedigd

Koninklijke Horeca Nederland zegt 'geluiden te horen' dat de politie er op een drukke uitgaansavond niet op zit te wachten zes keer gebeld te worden over een vals ID. "Horecaonder­nemers worden daardoor ontmoedigd de politie te bellen."



De politie spreekt dat tegen. "Als we het tegenkomen, doen we dat strafrechtelijk af of middels een stevig gesprek met de ouders van de betrokkene." De politie ziet geen trend in het aantal meldingen, maar houdt er ook geen specifieke cijfers over bij. Er zijn geen gerichte controles om het fenomeen te bestrijden.