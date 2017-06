De vergelijking van een fietsbrug over het IJ en Mont Ventoux gaat mank

Voor bruggen geldt: je kan ze zo steil maken als je wilt. Hoe langer de aanloop, hoe lager het hellingspercentage. Neem ter vergelijking de Nesciobrug over het Amsterdam-Rijnkanaal die een vergelijkbaar hoogteverschil overwint. Aan de zuidelijke zijde hebben de bouwers 377 meter de ruimte genomen, in een fraaie spiraalvorm, om iets minder dan 9 meter hoogteverschil te overwinnen. Gemiddeld percentage: 2,34.



Daar komt bij: een nieuwe fietsbrug hoeft ook niet constant te stijgen. Zo heeft de Nesciobrug 2 horizontale stukken fietspad, rustpunten waar fietsers even op adem kunnen komen.



Hoe de brug over het IJ er precies uit komt te zien, is nog lang niet bekend. Maar zelfs als je meeneemt dat de ruimte bij het Stenen Hoofd beperkt is en er dus geen enorme 'gevouwen' of gedraaide opgang kan worden aangelegd, is het erg onwaarschijnlijk dat de hellingspercentages ook maar in de buurt komen van die van de Ventoux. Misschien zou Schultz 'de Kale Berg' eens op moeten ­fietsen.