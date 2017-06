Een jaar cel voor uitbuiting bij wasserij Amsterdam

De man liet de illegale werknemers onder zeer slechte omstandigheden werken in wasserijen in Amsterdam en Doetinchem. Ze droegen geen beschermende kleding of schoenen, terwijl zich in de wasserijen verschillende hete onderdelen bevinden. Ook werd er water gebruikt in de buurt van stroom.



In de wasserij was het verder snikheet, maar de ramen mochten niet open. Door de vele uren die ze moesten werken, werden de personen bovendien min of meer gedwongen om onder erbarmelijke omstandigheden in de wasserij te blijven slapen. De rechter neemt het de man zeer kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van de onzekerheid waarin de illegale werknemers leven.



Naast de uitbuiting, is de Amsterdammer samen met een medeverdachte ook schuldig aan witwassing van in totaal meer dan 32.000 euro.



De celstraf van 12 maanden is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie eerder had geëist.