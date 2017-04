Een goede basisschool kan zo twee niveaus schelen

Hoewel het aantal zwakke scholen sinds twee jaar verder is gedaald, scoort Amsterdam slechter dan de rest van het land

De conclusies houden in dat vooral de zwakke scholen in Amsterdam - twee zwakke en een zeer zwakke basisschool - een nog grotere verantwoordelijkheid hebben zich te verbeteren.



Hoewel het aantal zwakke scholen sinds twee jaar verder is gedaald, scoort Amsterdam slechter dan de rest van het land. In het voortgezet onderwijs zijn vijf scholen met een zwakke of zeer zwakke afdeling.



'Forse investeringen nodig'

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim deelt de zorg van de inspectie dat het moeilijk is voor kinderen van laagopgeleide ouders om dezelfde kansen te krijgen als kinderen van hoogopgeleide ouders. Maar het feit dat Amsterdam nu een paar zwakke scholen heeft, ziet ze niet als een trend.



Kukenheim: "Er is een school even door het ijs gezakt en een middelbare school die zeer zwak is, maar twee jaar geleden waren er nog veertien zwakke afdelingen op middelbare scholen. Je kunt wel even snel je school proberen te verbeteren, maar het is veel knapper als je op lange termijn goed kunt blijven."



Zorgelijk

Demissionair minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vinden de conclusies in de Staat van het onderwijs zorgelijk. 'Het feit dat het van je school afhangt of je talenten volledig worden benut, zorgt voor kansenverschillen. Dat is uiterst ongewenst,' schrijven ze. Volgens de bewindslieden ligt de grootste verantwoordelijkheid om de verschillen aan te pakken bij de schoolbesturen.



Scholierenactiecomité Laks zegt 'verontrust' te zijn. Voorzitter Sven Annen: 'Forse investeringen zijn nodig om kansrijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs te garanderen voor iedereen."