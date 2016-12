Een gewonde bij steekpartij in Nieuw-West

Het steekincident vond plaats rond kwart voor twee aan de Nolensstraat in Nieuw-West. Bij een ruzie tussen twee personen werd het slachtoffer in zijn of haar hand gestoken.



De verdachte vertrok vervolgens op een fiets. De politie heeft hem nog niet kunnen aanhouden. Onder meer via Burgernet is naar hem gezocht, maar de zoekactie is inmiddels afgesloten.



Het slachtoffer is ter plekke behandeld. Of het om een man of een vrouw gaat, kon de woordvoerder van de politie niet vertellen. Zijn of haar verwondingen vielen naar omstandigheden mee.