Dutch Dance Experience Centre naar Amsterdam

De beste dj's ter wereld komen uit Breda, dat is een feit Arnold van der Leden

Hardwell

In het gebouw kunnen bezoekers zelf muziek maken en zichzelf een digitale make-over tot dj geven. Uiteraard is er ook muziek te beluisteren van Nederlandse dance dj's als Hardwell, Afrojack en Tiësto.



Er wordt nu nog druk gezocht naar een locatie, en dat valt met de ambities van Van der Leden nog niet mee. "We zoeken een plek van 5000 vierkante meter. Een enorm gebouw." Hij heeft zijn oog al op een aantal locaties laten vallen, maar houdt die geheim totdat de knoop is doorgehakt. Maar een ding is zeker: "In ieder geval binnen de ring."



Van der Leden hoopt in 2019 de deuren te kunnen openen. Het project is via de website te volgen.