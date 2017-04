Duizenden mensen verwacht bij klimaatmars op Museumplein

Met de mars roepen de organisatoren het aankomende kabinet op om voor ambitieus klimaatbeleid te kiezen. Op dezelfde dag zijn er marsen in onder andere New York, Londen en Berlijn.



De mars begint op het Museumplein om 14.00 uur. De route die wordt afgelegd wordt later bekendgemaakt. Na een tocht door de stad, is de mars naar verwachting rond 17.00 uur afgelopen.



De manifestatie wordt door meer dan vijftig organisaties gesteund waaronder het Wereld Natuurfonds, Greenpeace Nederland en Oxfam Novib.



In 2014 werd de People's Climate March voor de eerste keer gelopen, destijds gebeurde dat op 2.600 plekken tegelijk in 162 verschillende landen. In Amsterdam liepen tijdens die mars dik tweeduizend demonstranten van het Museumplein naar het Eye Museum in Noord.