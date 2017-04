Duizenden euro's boete voor Airbnb-verhuur minikamer

Drie illegale hotels gesloten

Mensen die bellen worden direct doorverbonden met handhavers, die dan op pad gaan. Ook de online meldingen gaan direct naar de afdeling Handhaving, die lik op stuk kan geven.



Tijdens het overvolle paasweekeinde is vijftien keer gebeld. Ook de beheerder van een ­woning op het Rokin kreeg de maximale boete. Hij verhuurde het huis tijdens Pasen aan vier Engelse dames. Volgens de regels moet de verhuurder zelf in het huis wonen en daar was in dit geval geen sprake van.



Als de verhuur niet binnen zeven dagen is gestopt, volgt ­sluiting. Dinsdag gingen drie illegale ­hotels dicht, na meldingen via Zoeklicht Direct en woensdag volgden nog twee woonboten. Een van de eigenaren was al eerder gepakt en moet nu een boete van 50.000 euro betalen.



