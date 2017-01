OM: 'Aanslagpleger Berlijn was in Amsterdam'

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag bevestigd.



De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is volgens de woordvoerder op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur op Amsterdam CS. Op stations in beide steden is hij gefilmd. Dat meldden de Duitse autoriteiten tijdens een persconferentie woensdagmiddag. Later op de dag bevestigde het Nederlandse OM deze informatie.



Treinkaartje

Eerder waren al aanwijzingen dat Amri via Nederland, en zelfs Amsterdam, was gevlucht. Franse media berichtten op 28 december dat Amri op 21 december in Lyon was aangekomen met een bus uit Amsterdam.



Het Nederlandse OM bevestigde daarna dat hij in Nijmegen was gefilmd. Of hij ook in Amsterdam was geweest, zoals Franse media meldden, bleef onduidelijk. Amri was op dat moment mogelijk vuurwapengevaarlijk. Vanuit Lyon kocht hij met contant geld een treinkaartje naar Milaan.



Een dag nadat Amri in Lyon gezien werd, werd hij in het Italiaanse Milaan door agenten doodgeschoten tijdens een controle. Italiaanse onderzoekers vonden volgens de krant La Repubblica daarna een telefoon met bijzondere simkaarten in zijn bagage.



Die kaarten werden uitgedeeld tijdens een reclameactie van Vodafone die uitsluitend tussen 20 en 22 december plaatsvond in de Nederlandse steden Breda, Nijmegen en Zwolle. Amri kreeg z'n kaart hoogstwaarschijnlijk in Nijmegen, bevestigt een woordvoerder van Vodafone.



Kritiek

Justitieminister Ard Van der Steur kreeg kritiek van D66 omdat berichtgeving over buitenlandse terreurverdachten die zich in Nederland hebben opgehouden steevast als eerste via buitenlandse media verloopt. "Mensen zijn in deze tijden van terreur al ongerust, dan zou het helpen als we zulke berichten niet steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen," zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven.



Van der Steur liet later weten dat hij een dag voor het nieuws was ingelicht dat Amri in Nijmegen was geweest. Het OM wist echter al een aantal dagen eerder dat Amri een Nederlandse simkaart in zijn bezit had gehad.