Drugsvondst woning Rivierenbuurt: huurder in de fout, eigenaar de dupe

Het lijkt wel een kraakpand en de buren worden hier ook op aangesproken Leonie Groot

Een contactpersoon bij de politie gaf steeds hetzelfde antwoord. De burgemeester moest over de politierapportage beslissen. Mogelijk zou 'het drugspand' voor drie maanden worden gesloten omdat het een gevaar was geweest voor de openbare orde. "Vervolgens kreeg ik maar geen bericht."



Eind maart, toen Groot met een jarige vriendin een weekendje weg was, kwamen zes agenten het benedenappartement dichttimmeren. "De gemeente bleek de post daarover vrolijk naar dat gesloten pand te hebben gestuurd. Omdat ze mijn zienswijze niet konden krijgen, was de beslissing buiten mij om genomen, werd gezegd, maar mijn zienswijze had ik 6 februari gegeven," zegt Groot.



"De hoeveelheid gevonden drugs is natuurlijk bizar, maar mijn huis na twee maanden voor nog eens drie maanden dichttimmeren, schiet zijn doel volledig voorbij. Het lijkt wel een kraakpand en de buren worden hier ook op aangesproken."



Niet persoonlijk

Uiteindelijk zei 'een dame van de gemeente' dat Groot het allemaal niet persoonlijk moest opvatten. "Ik ben nog sprakeloos. Ik ben enorm onder de indruk en was na die inval door schreeuwende mannen met guns twee weken van het padje. Mensen stoppen om foto's te nemen en de wildste verhalen gaan, over terroristen die er hebben gewoond. Dat terwijl met mijn pand nooit eerder iets mis is geweest."



Inmiddels heeft Groot begrepen dat ze in beroep kan tegen de beslissing van de burgemeester haar pand te sluiten óf in een kort geding kan verzoeken het pand weer snel te openen. "Ik ben straks mijn woning ruim vijf maanden kwijt. Los van de herstelkosten vind ik nog het ergste dat je van het kastje naar de muur gaat. Geef me dan na de inval een A4'tje met de procedure en informatie over waar je moet zijn. Dat had mij, de politie en de gemeente een hoop tijd, geld, ongemak en frustraties

gescheeld."



De burgemeester kan na een vondst van wapens of drugs een woning sluiten vanwege het gevaar voor de openbare orde. Een partij cocaïne met een straatwaarde van een miljoen euro is zo'n risico, zegt een woordvoerder: "Denk aan het risico op een beroving of dealen vanuit de woning en de effecten daarvan op de buurt."



Vruchteloze pogingen

Als de burgemeester een woning wil sluiten, krijgt de eigenaar gelegenheid te reageren. "Dat is hier ook gebeurd. Na enkele vruchteloze pogingen is er contact geweest met de advocaat van de eigenares. Toen is afgesproken dat uiterlijk 9 maart een zienswijze zou worden ingediend. Dat is niet gebeurd." Op 27 maart volgde het bevel tot sluiting voor drie maanden.



"Met de eigenares van het pand is deze week een afspraak gemaakt voor een gesprek. Dat zal volgende week plaatsvinden."



De gemeente adviseert particuliere verhuurders via een erkend bemiddelingsbureau huurders te zoeken, geen contante betaling te accepteren en de identiteitspapieren van de huurder te vragen.