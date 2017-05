Justitie vreest voor veiligheid drugscrimineel

In de huurflat lagen ongeveer 100 kilo cocaïne, acht vuurwapens met bijbehorende munitie en ruim 8 ton aan contanten

K.'s advocaat Sanne Schuurman had de rechtbank gevraagd zijn cliënt vrij te laten: "Ik ben blij dat de rechtbank zo'n duidelijk signaal heeft gegeven dat het niet wenselijk is dat het Openbaar Ministerie stukken achterhoudt over de start van het onderzoek."



Dat K. zichzelf bij de politie meldde, betekent volgens de rechtbank bovendien dat het risico gering is dat hij weer in de fout gaat.



Op vrije voeten

Niettemin vreest justitie dat zijn veiligheid ernstig in het geding is nu hij op vrije voeten is. Gezien de omvang van de gevonden partij drugs waren er waarschijnlijk andere personen of groepen bij betrokken, die door de inbeslagname een groot verlies hebben geleden.



Onduidelijk is bovendien of K. in zijn biecht namen heeft genoemd van andere betrokkenen. In dat geval is justitie met die informatie mogelijk nieuwe onderzoeken begonnen.



Advocaat Schuurman zegt overigens niet het idee te hebben dat zijn cliënt gevaar loopt: "Enige signalen over een dreiging hebben mij niet bereikt."