Drugsbende die krokodillen inzette als bewakers voor de rechter

Zo dreigend als de krokodillen er uit zagen, zo ongevaarlijk oogde het groepje verdachten dat maandag in de Amsterdamse rechtbank was verzameld. Hoofdverdachte Roel D. is dan misschien fysiek imposant met zijn kale schedel en brede rug, maar hij is ernstig ziek en meestal slecht verstaanbaar.



Zijn medeverdachte Marion de M. is een struise vrouw met opstoken blond haar, die noodgedwongen in een voortdurend piepende scootmobiel voor de rechters zit. Haar man, ook verdachte, heeft een slangetje in zijn neus dat naar een draagbare cilinder loopt. Hij is naar eigen zeggen terminaal. Ook de andere verdachten komen van de zelfkant van de samenleving.



Reptielenexpert

Meest opvallend oogt Ferry P., de eigenaar van de krokodillen die in zo'n beetje elke Nederlandse krant verschenen toen de politie vorig jaar twee ton in hun hok vond. P., zongebruind, bijna twee meter lang en getooid met hanenkam, is reptielenexpert van beroep. Hij wordt niet vervolgd voor drugshandel, maar enkel voor witwassen.



Het geld was afkomstig van Roel D., die volgens justitie op grote schaal in (party)drugs handelde, vooral in de gayscene. De bende zou via een netwerk op honderden adressen drugs geleverd hebben, zowel in Nederland als in België. Zijn klanten waren bekenden of mannen die hem aanspraken op chatsites waar mannen sekscontact zoeken. Bij de invallen werden grote hoeveelheden synthetische drugs gevonden en enkele vuurwapens.



'Miauwmiauw'

D. verkocht ook naar eigen zeggen xtc, ghb, cocaïne, mdma, erectiemiddelen en designerdrugs als 'miauwmiauw'. Uit het dossier rijst het beeld op dat D. de man was die de gevreesde drugs crystal meth in Amsterdam introduceerde, al wuifde D. die aantijging weg als 'onzinnig'. "Ik kon 40 gram kopen op de chatsites, denkt u nou echt dat er voor mij geen crystal meth in Amsterdam was?"



Bij de invallen werd in opslagplaatsen crystal meth gevonden met een waarde van een half miljoen euro. D. zegt dat hij weliswaar in drugs handelde, maar slechts in kleine kring en een korte periode.



'Opgeblazen'

De andere verdachten waren zijn koeriers, zo denkt justitie, of op andere manier betrokken bij de handel. Marion de M. en haar echtgenoot, die D. al dertig jaar kenden, zouden hun huis hebben laten gebruiken als opslagplaats. Ook hielpen ze de drugs te verpakken. Dat het daarbij om sterk spul ging, kon hen niet zijn ontgaan: als ze iets morsten, ontstonden er uitgebleekte vlekken in hun meubilair.



De rechtbank behandelt de zaken tegen de groep verdachten op meerdere dagen. Dinsdagochtend komt 'krokodillenman' Ferry P. aan bod. Maandag was Roel D. al stellig: "Door de media is de hele zaak opgeblazen, overal zag je die krokodillen. Terwijl Ferry helemaal niet wist wat er in die tassen zat. Hij heeft er niets mee te maken."