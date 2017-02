Drietal taxiorganisaties verdwijnt uit Amsterdam

De vergunning van de eerste twee werd per 1 februari ingetrokken. Bij die van AMS gebeurde dat afgelopen woensdag. Het is toegelaten taxi organisaties (TTO's) in Amsterdam wettelijk verplicht minimaal 100 aangesloten chauffeurs te hebben.



In het geval van de drie nu verdwijnende organisaties is dat niet het geval, zegt een woordvoerder van wethouder Verkeer Pieter Litjens. Chauffeurs die nog wel bij My Taxi, STA of AMS aangesloten waren mogen vrij overstappen naar andere organisaties.



Door het verdwijnen van de drie TTO's zijn er per 1 maart nog negen aanbieders van taxiservices actief in Amsterdam.