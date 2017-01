Drie maanden cel geëist tegen vastgoedman Gijs de Jager

Hij is niet op zijn rechten gewezen en moet onder grote druk zijn gezet Bert Fibbe

Om de Fiod ervan te overtuigen dat met de betaling niets mis was, kwam De Jager met een brief op de proppen van Amerikaanse zakenpartners. Daarin stond dat Alberdina V. voor hen internationaal investeerders had geworven en dat zij het geld dus rechtmatig had verdiend.



Onder druk

Maar tijdens een FBI-verhoor brak één van die zakenpartners. Hij zei V. slechts één keer te hebben ontmoet in Oostenrijk, op de verjaardag van De Jager. De vrouw zou nimmer investeerders hebben geworven. De brief zei hij te hebben opgesteld samen met De Jager, nadat die hem had gezegd dat zijn gangen door justitie werden nagegaan. De Amerikaan zei te hebben gelogen om zijn vriend te helpen.



De verklaring van de Amerikaan is het enige bewijs tegen De Jager, vindt diens raadsman Fibbe. "En daar klopt helemaal niets van. Hij is niet op zijn rechten gewezen en moet onder grote druk zijn gezet." De Amerikaan zou bovendien aantoonbaar onjuist hebben verklaard. Volgens Fibbe moet de rechtbank zijn verklaring terzijde schuiven. De eis van drie maanden celstraf noemde Fibbe 'werkelijk misplaatst.'



